Europa-Park sloopt interactieve wachtrij bij achtbaan: nieuwe sponsor op komst

De interactieve wachtrij van achtbaan Blue Fire in Europa-Park is de afgelopen weken volledig gesloopt. Dat blijkt uit uitgelekte foto's die verschenen op de Facebook-pagina EP&CO. Op zondag 12 januari was de bekende lanceerachtbaan in het Duitse pretpark voor het laatst geopend voor publiek. Sindsdien is er hard gewerkt.



De futuristische hal naast de rollercoaster bevatte verschillende interactieve en educatieve elementen, gesponsord door de Russische gasleverancier Gazprom. Het complex werd Gazprom Erlebniswelt 'Abenteuer Energie' genoemd. Looopings kon eerder deze maand al melden dat Europa-Park in 2020 afscheid neemt van Gazprom als sponsor.





Daardoor moet ook het interactieve Gazprom-complex aangepast worden. Wat ervoor in de plaats komt, is officieel nog niet bekendgemaakt. Het lijkt erop dat het attractiepark al wel een nieuwe sponsor heeft gevonden.



Pijpleiding

In een Europa-Park-folder voor het aankomende seizoen staat het logo van Nord Stream 2. Dat is een controversiële nieuwe Duits-Russische onderzeese gaspijpleiding, waar al jaren veel gedoe over is. De pijpleiding moet Russisch aardgas naar West-Europa gaan vervoeren. Landen als Polen, Oekraïne en de Verenigde Staten zijn er fel op tegen.



Of Europa-Park het omstreden gasproject inderdaad gaat promoten, is afwachten. Een woordvoerder wil vooralsnog niets kwijt over "partnerovereenkomsten". Eind maart gaat het park weer open voor publiek.





