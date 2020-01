Walibi Holland

Tienduizenden zonnepanelen op parkeerplaats Walibi Holland: 'Grootste solar carport ter wereld'

Op één van de parkeerterreinen van Walibi Holland komen tienduizenden zonnepanelen te staan. De evenementenparkeerplaats, die onder andere gebruikt wordt tijdens de populaire Halloween Fright Nights, wordt voorzien van een permanent zonnepark met een oppervlakte van 35 hectare. De initiatiefnemers spreken over "de grootste solar carport ter wereld".



Er komen 90.000 zonnepanelen, goed voor het produceren van 35.000.000 kilowattuur elektriciteit per jaar. "Dit staat gelijk aan de stroom die 10.000 huishoudens jaarlijks gebruiken", valt te lezen in een persbericht. In november dit jaar starten de werkzaamheden. De bouw moet in mei 2021 zijn afgerond, zodat Walibi-bezoekers er tijdens het halloweenseizoen van 2021 voor het eerst gebruik van kunnen maken.





Het gaat om een project van de firma Solarfields, in samenwerking met concertorganisator Mojo Concerts. De parkeerplaats - aan de overkant van de Spijkweg - is ook in gebruik tijdens externe muziekfestivals als Lowlands en Defqon.1. "Vanuit Walibi juichen wij dit initiatief toe", laat een woordvoerster aan Looopings weten. "We zijn hier heel enthousiast over."



15.000 auto's

De zonnepanelen hebben een dubbele functie. "Naast de duurzame energie staan de auto's op dit terrein straks overdekt." Tot nu toe hoeven Walibi-bezoekers niet te betalen voor een parkeerplek op het terrein, dat 15.000 auto's kan huisvesten. Of daar vanaf 2021 verandering in komt, is nog niet bekend.



Over het plan werd al in 2017 gesproken. Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg is blij dat het festival een steentje kan bijdragen aan verduurzaming. "Als er niet snel concrete maatregelen worden getroffen, gaan onze jonge bezoekers de gevolgen van klimaatverandering en milieuverontreiniging in hun dagelijks leven meemaken", zegt hij.

