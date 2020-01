Fabrikanten

Attractiebouwer ontwikkelt schommelschip met een splash

Een Duitse fabrikant is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe generatie attracties. Mack Rides wil klassieke pretparkrides, zoals een schommelschip en een frisbee, voorzien van watereffecten. Daar heeft het bedrijf onlangs patenten voor aangevraagd bij octrooibureau European Patent Office.



Onder de attracties zou een waterbassin aangelegd worden waarvan het waterpeil tijdens een ritje verhoogd kan worden. Als de onderkant van de gondel het water raakt, ontstaat er een grote splash én wordt de attractie op een duurzame manier afgeremd.





De patenten, ontdekt door fansite Themeparkfreaks, tonen verschillende varianten met wisselende constructies. Het basisprincipe - het watereffect - blijft steeds hetzelfde. De schommels kunnen meerdere keren een splash maken voordat het gevaarte helemaal tot stilstand komt.



Slingerbeweging

De officiële omschrijving luidt als volgt: "De uitvinding heeft betrekking op een attractie met een gondel en een waterbad, waarbij de attractie zodanig is ontworpen dat een slingerbeweging van de gondel mogelijk is en het waterbad ten minste tot op zekere hoogte kan worden gevuld met een vloeistof waardoor de gondel met de vloeistof in contact komt tijdens de slingerbeweging."



Mack Rides heeft decennialang ervaring met het bouwen van waterattracties, waaronder waterbanen met boomstambootjes. De techniek om een waterbassin razendsnel te vullen wordt sinds 2016 al gebruikt bij de gelanceerde waterachtbaan Pulsar in Walibi Belgium. Op dit moment werkt men aan een variant met een looping.













