Efteling verstuurt zelf nepmails om medewerkers te waarschuwen voor internetfraude

Personeelsleden van de Efteling hebben deze week een frauduleuze spammail ontvangen die afkomstig was van het attractiepark zélf. In de e-mail stond dat ontvangers kans maakten op een gratis fiets. De ludieke actie was bedoeld om Efteling-medewerkers te waarschuwen voor de gevolgen van phishing.



Dat bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "We hebben maandag een mail met veel fouten erin verstuurd vanuit een vaag e-mailadres." De nepmail, afkomstig van [email protected], bevatte een oproep om naar een website te gaan waar een gebruikersnaam en wachtwoord ingevuld moesten worden. L'Arbre des Contes is de Franse titel van de Efteling-tv-serie Sprookjesboom.





In de mail werd gerefereerd aan het fietsplan van het bedrijf. "Als medewerker van de Efteling kun jij hieraan deelnemen máár je kunt ook nu al een gratis fiets winnen!", luidde de misleidende boodschap. "Doe direct mee, log in en zie direct of je gewonnen hebt."



Alerter

Sommige werknemers zijn er ingetrapt. "Wie dat gedaan heeft, heeft een mail ontvangen met meer informatie over het herkennen van phishingmails", aldus de voorlichter. "We hopen onze collega's op deze manier alerter gemaakt te hebben."



De Efteling heeft ruim 3000 mensen in dienst, inclusief vakantiekrachten.

