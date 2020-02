Walibi Holland

Nieuw uiterlijk voor Goliath en Space Shot in Walibi Holland

Walibi Holland laat nieuwe ontwerpen zien van themagebied Speed Zone, dat op dit moment opgeknapt wordt. Het pretpark geeft klassieke attracties als mega coaster Goliath (2002), vrijevaltoren Space Shot (1998) en enterprise G-Force (1998) deze winter een metamorfose. Vandaag krijgen nieuwsgierige fans alvast een voorproefje op de veranderingen.



Walibi toont nog geen volledige afbeeldingen: voorlopig moeten fans het doen met kleine uitsnedes. "Snelheid, brandend rubber en glanzend chroom zijn elementen die de gasten in Speed Zone terug gaan zien", laat een woordvoerster aan Looopings weten. De belangrijkste kleuren in het gebied worden grijs en rood.





ZIE OOK: Walibi Holland vernieuwt themagebied in 2020: eerste ontwerpen



Het nieuwe uiterlijk van het Goliath-station is gebaseerd op modelbouwsets met onderdelen die uit een frame gedrukt moeten worden. De baan zelf blijft blauw met zwart. Space Shot wordt straks omringd door rood-grijze olievaten. G-Force was tot nu toe blauw. Het tollende rad wordt eveneens grijs met rood, blijkt uit één van de tekeningen.



Autowereld

Verder krijgen de bijbehorende pleinen en snackrestaurant Mission Control een nieuw uiterlijk. "De metamorfose is geïnspireerd op snelheid en de autowereld", aldus de voorlichtster. Afgelopen najaar werd al duidelijk dat de kinderattractie Space Kidz, die naast Space Shot staat, ook wordt meegenomen in de transformatie.



De werkzaamheden gingen in november van start. Bij de start van het nieuwe seizoen, op zaterdag 4 april, moeten de aanpassingen af zijn. "We lopen op schema", weet de woordvoerster. Eigenlijk had het gebied in 2019 al opgeknapt moeten worden. Uiteindelijk is het project een jaar uitgesteld. De kartbaan, die ook in Speed Zone ligt, blijft onaangeroerd zolang er nog geen uitsluitsel is over een ongeluk dat in 2018 plaatsvond.



Festivalization

Sinds 2018 vernieuwt Walibi jaarlijks minimaal één themadeel onder de noemer Festivalization. Voor de opknapbeurt van Speed Zone werkt Walibi samen met de Leisure Expert Group. Het Nederlandse bedrijf was vorig jaar al medeverantwoordelijk voor de uitstraling van themagebied Wilderness, met de nieuwe achtbaan Untamed.













ZIE OOK: Openbaar Minsterie wil Walibi Holland vervolgen voor kart-ongeluk