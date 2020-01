Bobbejaanland

Nieuw logo Bobbejaanland is definitief: 'Plezier en positiviteit'

Bobbejaanland kiest dit jaar definitief voor een nieuw logo. In december kon Looopings al melden dat het Vlaamse pretpark overwoog om het oude beeldmerk te vervangen. Er werd toen nog getwijfeld tussen twee nieuwe varianten. Inmiddels heeft de directie een keuze gemaakt.



Het nieuwe logo, met afbrokkelende letters, toont de woorden 'Bobbejaan' en 'land' allebei op een andere regel, met de toevoeging 'attractiepark' erboven. Eerder stond er 'family park' in het logo. Commercieel directrice Peggy Verelst noemde die term eerder "een beetje nietszeggend".





"De kleuren werden subtiel aangepast naar onze waarden en het lettertype kreeg een grondige opfrisbeurt om de leesbaarheid te versterken", vult men nu aan. "We willen geen breuklijn met het verleden, maar een voortzetting in een aangepast jasje om zo het logo voor een brede doelgroep terug aantrekkelijker te maken."



Jongere generatie

Het logo is gebogen "om plezier en positiviteit uit te stralen maar ook de dynamiek van ons park te benadrukken". Het subtiele 3D-effect en de afbrokkelende letters "leggen dan weer de nadruk op het avontuurlijke karakter van Bobbejaanland". Het is ook een bewuste keuze om 'Bobbejaan' minder prominent in beeld te brengen dan 'land'. "Ons park is natuurlijk opgericht door Bobbejaan Schoepen, maar de jongere generatie weet dat vaak niet meer", luidde vorige maand de uitleg.



Het nieuwe seizoen van Bobbejaanland begint op zaterdag 4 april. Bezoekers zullen het aangepaste logo in de loop der tijd op steeds meer plekken tegenkomen.





