Bellewaerde onthult naam en ontwerpen van nieuwe achtbaan

Het Belgische pretpark Bellewaerde heeft vandaag de naam van een nieuwe rollercoaster onthuld. Tegelijkertijd werden enkele ontwerpen vrijgegeven. Komend voorjaar opent de 21 meter hoge familieachtbaan Wakala, een investering van 7,5 miljoen euro. De attractie wordt gebouwd door de Duitse fabrikant Gerstlauer.



Wakala staat in het teken van de Canadese indianenstam Kwakiutl, ook bekend als Kwakwaka'wakw. De 660 meter lange baan ligt dan ook in het Canadese themagebied van Bellewaerde. Een groot deel van de constructie staat al overeind. De nieuwe baan kruist de in 2017 geopende rodelachtbaan Dawson Duel.





Er komen twee liftheuvels. De rit eindigt met een voorwaartse helling, gevolgd door een achterwaartse vrije val en een wissel richting het station. De topsnelheid bedraagt 50 kilometer per uur. Drie treinen voor twintig personen zorgden voor een theoretische capaciteit van duizend bezoekers per uur. Bellewaerde hanteert een minimumlengte van één meter.



Bellewaerde hoort bij de Franse parkengroep Compagnie des Alpes. Leverancier Gerstlauer werd de afgelopen jaren al regelmatig ingeschakeld door de groep, namelijk voor de achtbanen Mystic in Walibi Rhône-Alpes (2019), Tiki-Waka in Walibi Belgium (2018) en Pégase Express in Parc Astérix (2017).

























