Fans willen dat Efteling kapotte draak alsnog repareert: 'Laks beleid'

Efteling-fans hebben er geen vrede mee dat de grote draak bij achtbaan Joris en de Draak niet meer gerepareerd wordt. Afgelopen najaar meldde het attractiepark dat er geen plannen zijn om de gigantische animatronic Edna, die al maanden niet beweegt, op te knappen. Met die beslissing zijn fans het niet eens.



Dat laten ze in groten getale weten aan de website Eftelist. De Efteling-fansite houdt al jaren een ranglijst met verbeterpunten voor het park bij. Inmiddels zijn dat er 171. Dankzij vele honderden stemmen heeft het verzoek 'Alsnog opknapbeurt voor draak Edna' in korte tijd de eerste plek in de lijst weten te behalen.





"Al tijden staat de enorme animatronic er treurig en roerloos bij, de verf steeds verder afbladderend", valt te lezen op de site. "De waterbriesende, vuurspuwende draak is een object van groot belang in de hele invulling van de attractie en het niet meer willen repareren van dit massieve stuk thematisering is eeuwig zonde. Heroverwegen, dit lakse beleid!"



Uitleg

De oproep heeft er vooralsnog niet voor gezorgd dat de Efteling van gedachten is veranderd over de kwestie. Een woordvoerder van de Efteling grijpt terug naar de eerdere uitleg: "De draak houdt de drakenjagers vanuit stilstaande positie in de smiezen." Wel voegt hij er dit keer aan toe: "Maar zeg natuurlijk nooit nooit."



Overigens is de achtbaan zelf op dit moment al meer dan een maand gesloten vanwege problemen met de ketting. Het is niet duidelijk wanneer bezoekers weer een ritje kunnen maken.









