Bizar nieuw concept: gelanceerde waterachtbaan met een looping

De Duitse fabrikant Mack Rides brengt een bijzonder nieuw attractietype op de markt. Na de power splash - een gelanceerde waterachtbaan - ontwikkelt de firma nu een zogeheten power loop. Het principe blijft hetzelfde: een boot wordt voor- en achteruit gelanceerd tussen twee torens, met als finale een enorme splash.



Grote verandering is dat men een looping aan de baan heeft toegevoegd, waardoor een boot vol met passagiers twee keer volledig over de kop gaat. Het bizarre concept werd afgelopen weekend gepresenteerd op een Duitse conferentie met pretparkfans.





Het waterpeil in het waterbassin kan binnen enkele seconden verhoogd worden, zodat boten eerst vrij over de baan kunnen bewegen en even later op dezelfde plek een splash maken. Een 45 meter hoge variant zonder looping staat sinds 2016 al in Walibi Belgium onder de naam Pulsar. Dat is tot nu toe de enige power splash in Europa. In China opende onlangs een tweede exemplaar.



Schommelen

Naast de power loop presenteerde Mack Rides nog een ander nieuw concept: de rocking boat. Dat is een waterattractie met bootjes die een vast parcours afleggen in het water terwijl ze heen en weer kunnen schommelen, zonder te kapseizen.

