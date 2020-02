Walibi Holland

Weer directiewissel bij Walibi Holland

Er vinden opnieuw wijzigingen plaats binnen de directie van Walibi Holland. Operationeel directeur Gerben Kempenaar is sinds kort actief als interimdirecteur parkuitgaven, officieel 'director park spending ad interim'. Hij neemt de functie over van de vorige directeur parkuitgaven, Erik de Wild.



Dat bevestigt een woordvoerster van het pretpark aan Looopings. Volgens ingewijden zit De Wild al maandenlang thuis. Of hij later nog terugkeert naar zijn functie, is op dit moment niet duidelijk. Daar willen Walibi en De Wild geen uitspraken over doen. Ook over de precieze reden van de afwezigheid wordt niets naar buiten gebracht.





Een directeur parkuitgaven is bij Walibi commercieel en operationeel verantwoordelijk voor alle horecagelegeheden, souvenirwinkels, spellenkramen, betaalattracties en het volledige vakantiepark Walibi Village. Een operationeel directeur houdt zich bezig met de attracties en het entertainment in het park.



Overstap

De operationele taken van Kempenaar worden voorlopig waargenomen door algemeen directrice Mascha van Till. Verder bestaat de directie uit marketingdirecteur Marc Guffens. Hij maakte afgelopen voorjaar de overstap van Walibi Belgium naar het Nederlandse zusterpark, nadat de vorige marketingbaas al binnen een half jaar opstapte.



Walibi Holland heeft nog een groot aantal vacatures openstaan. Op dit moment wordt onder andere gezocht naar een horecamanager, een manager technische dienst, een salesmanager, een ict-manager, een personeelswerver en een digitale marketeer.

