Beroemde topsporter scheldt Mickey Mouse uit in Disneyland Paris: 'Klootzak en pedofiel'

Een bekende olympische topsporter is helemaal losgegaan tijdens een bezoek aan Disneyland Paris. Bizarre beelden tonen hoe de Britse wielrenner Bradley Wiggins in het bijzijn van jonge kinderen het pretpark de grond in stampt en Mickey Mouse uitscheldt. Daarover bericht de Britse tabloidkrant The Sun.



In de video van 14 seconden loopt de 39-jarige sportlegende door themagebied Main Street U.S.A. terwijl hij roept: "Fuck off. Fuck off Disneyland. Mickey Mouse is a cunt. You can fuck off." Hij voegt eraan toe: "Pedophile. Pedophile."





The Sun heeft ervoor gekozen om het filmpje zelf niet te publiceren, maar een woordvoerder van Wiggins bevestigt de authenticiteit van de beelden. "Hij is teleurgesteld dat de video gelekt is door iemand waarvan hij dacht dat het een vriend was."



Bradley Wiggins, die in 2012 als eerste Brit ooit de Tour de France won, bezocht Disneyland Paris tussen kerst en nieuwjaar. Ondanks de tirade ging hij wel met Mickey op de foto, zo is te zien op zijn Instagram-account. Disney heeft niet gereageerd op de uitlatingen.

