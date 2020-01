Walibi Holland

Wow: Walibi-achtbaan Lost Gravity nagebouwd met behulp van 3D-printer

Een Duitse pretparkfan ontwikkelt een indrukwekkende miniatuurversie van achtbaan Lost Gravity uit Walibi Holland. Florian Otten gebruikt computersimulaties en 3D-printers om de bekende rollercoaster onderdeel voor onderdeel na te maken op een schaal van 1:32.



Het voorlopige resultaat werd afgelopen weekend tentoongesteld op een bijeenkomst met pretparkfans in het Duitse Europa-Park. "Het model is nog niet helemaal af", vertelt Otten aan Looopings. "Ik wil nog de catwalks, de treinen en enkele details toevoegen." Aan de decoraties rond de baan gaat hij zich waarschijnlijk niet wagen.





De creatie is 310 centimeter lang, 170 centimeter breed en 100 centimeter hoog. Hoelang was Otten er in totaal mee bezig? "Ik denk dat het misschien wel 3000 printuren gekost heeft." Inmiddels is het model weer bij de maker thuis. "De 3D-printers zijn nu beschikbaar om de treinen te maken."



Trots

Walibi Holland zegt zeer vereerd te zijn dat Otten voor Lost Gravity heeft gekozen. "Wij zijn er ondersteboven van", laat een woordvoerder aan Looopings weten. "Dit is een project om trots op te zijn. Het ziet er werkelijk fantastisch uit. We blijven het volgen."



Creativiteit zit bij de bouwer in de familie. Zijn broer Tobias Otten verwierf al bekendheid in de pretparkwereld met het maken van enkele gedetailleerde computersimulaties van bekende achtbanen, waaronder Walibi's Goliath en Fenix uit Toverland. Hij zorgde dan ook voor het bronmateriaal voor zijn knutselende broer.



Pools

De originele Lost Gravity, gebouwd door Europa-Parks huisleverancier Mack Rides, is 32 meter hoog en 680 meter lang. Eerder wisten de gebroeders Otten al een miniatuur van de achtbaan Lech Coaster uit het Poolse pretpark Legendia in elkaar te zetten, ook met behulp van 3D-printers.

















