Autodief Efteling gespot door beveiligingscamera's

Op het parkeerterrein van de Efteling is onlangs een auto gestolen. Beelden van beveiligingscamera's laten zien hoe een man ervandoor gaat met een witte Fiat 500 die niet van hem is. Het attractiepark en de politie zijn op zoek naar mensen die de dader herkennen.



De diefstal vond plaats op de personeelsparkeerplaats bij kantorencomplex Raveleijn. Het regionale tv-programma Bureau Brabant liet vanavond de videobeelden zien. "Zo komen de camera's aan de poort bij de uitgang erg goed van pas", aldus de voice-over. "Hij staat er duidelijk op."





De auto heeft het kenteken PJ-187-J. Wie weet waar de auto zich nu bevindt, kan ook contact opnemen met de politie. Er kan gebeld worden met het gratis telefoonnummer 0800-6070. Ook is er een e-mailadres: [email protected]













