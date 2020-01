Madurodam

Madurodam verwijdert illegale New Kids-snackbar

Twee dj's van radiostation 3FM hebben vrijdag geprobeerd om Madurodam te verrijken met een eigen creatie. Ze lieten een miniatuurversie van snackbar 't Pleintje uit de populaire New Kids-televisieserie en -films achter. Heel lang duurde dat niet: het Haagse themapark haalde de kleine cafetaria vrijwel direct weg.



Omdat 't Pleintje dit weekend wordt gesloopt, wilden diskjockeys Mark van der Molen en Timur Perlin de beroemde eetgelegenheid uit Maaskantje tot nationaal erfgoed verheffen. Eerder probeerden ze hun minisnackbar in het Openluchtmuseum in Arnhem te krijgen, maar dat mislukte.





Ook in Madurodam was 't Pleintje dus geen lang leven beschoren. De vreetschuur mag dan veel fans hebben, maar behoort volgens het park niet tot het beste en mooiste wat Nederland te bieden heeft. Dat is een voorwaarde om in de miniatuurwereld te worden opgenomen.



Galerij

Toch verdwijnt de snackbar niet helemaal uit Madurodam. Hij verhuist net als veel andere illegaal achtergelaten knutselprojecten naar een speciale galerij.



Maaskantje werd dankzij New Kids een heuse toeristische trekpleister. Tot verdriet van veel fans moet 't Pleintje nu plaatsmaken voor een nieuwe, modernere cafetaria.

