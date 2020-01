Dolfinarium

Stijgende lijn voor Dolfinarium: geen verlies meer

Het gaat steeds beter met het Dolfinarium. Na een lange periode van forse verliezen heeft het Gelderse zeedierenpark in 2019 voor het tweede jaar op rij zwarte cijfers geschreven. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings na berichtgeving van de Harderwijker Courant.



Een nieuw waterpark met de naam Waterpret, geopend in 2018 en uitgebreid in 2019, is volgens de voorlichter een gouden greep. "Het slaat gigantisch aan en we zijn blij met de bezoekersaantallen van de laatste twee jaar. We kijken nog naar uitbreiding en zoeken nog iets voor de allerkleinsten."





ZIE OOK: Video: nieuwe waterattracties in Dolfinarium Harderwijk



Het Dolfinarium investeert vandaag de dag liever in nieuwe waterattracties dan in nieuwe diersoorten, aldus de zegsman. "Ondanks dat we onderscheidend zijn met zeezoogdieren, is een nieuwe diersoort geen publiekstrekker. Alleen voorstellingen met dolfijnen, zeeleeuwen en walrussen is best passief."



Gesjoemeld

Bezoekersaantallen van het Dolfinarium worden sinds 2017 niet meer bekendgemaakt. Volgens regiodirecteur Bert van de Hoef van eigenaar Aspro Parks heeft dat geen zin, omdat alle parken andere rekenmethodes hanteren en er regelmatig met de cijfers gesjoemeld wordt. "Maar we zijn gestegen", aldus de woordvoerder.



Komend voorjaar gaat de nieuwe dolfijnenshow Oceanica officieel in première. Vorige maand vonden al try-outs plaats.

ZIE OOK: Dolfinarium trots: voor het eerst in jaren geen verlies