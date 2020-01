Disneyland Paris

Herkansing: Frozen-vuurwerk in Disneyland Paris zonder mist wél de moeite waard

Bezoekers van Disneyland Paris hebben maandagavond alsnog kunnen genieten van een bijzondere Frozen-vuurwerkshow. De première van de voorstelling viel vrijdagavond in het water door dichte mist, waardoor de vuurpijlen, fonteinen, lichteffecten, vlammenwerpers en lasers nauwelijks te zien waren.



Dat was bij de tweede uitvoering op maandag gelukkig niet het geval. Magic Over Lake Disney: The Frozen Edition wordt opgevoerd op Lake Disney, het grote meer bij entertainmentgedeelte Disney Village. De tien minuten durende show, met muziek uit de populaire animatiefilms Frozen en Frozen II, is vrij toegankelijk voor iedereen. Er zijn geen Disney-tickets voor nodig.





Hoewel het Frozen Celebration-seizoen in Disneyland Paris nog tot begin mei duurt, wordt de vuurwerkshow nog maar één keer opgevoerd: op woensdag 29 januari om 20.30 uur. Men heeft al wel aangegeven dat er plannen zijn voor soortgelijke shows tijdens andere evenementen.

