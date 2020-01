Attractiepark Toverland

Personeelskleding Toverland 'voldoet niet aan gewenste kwaliteit'

De nieuwe personeelskleding van Toverland, die in het voorjaar van 2019 geïntroduceerd werd, voldoet niet helemaal aan de eisen. Dat staat in een memo voor medewerkers van het Limburgse attractiepark. De donkerblauwe broeken die personeelsleden het afgelopen jaar droegen, blijken te snel te slijten.



"De afgelopen tijd is gebleken dat de Toverland-broeken helaas niet aan de gewenste kwaliteit voldoen", zo luidt de boodschap. Er worden voorlopig geen nieuwe broeken besteld. "Dit houdt in dat we dit jaar helaas niet genoeg voorraad hebben om alle collega's te voorzien van een Toverland-broek."





ZIE OOK: Dit is de nieuwe personeelskleding van Toverland



Nieuwe medewerkers mogen daarom hun eigen broek dragen tijdens het werken. Dat moet een donkerblauwe spijkerbroek of een donkerblauwe chino zijn, zonder kleurverschil, vale plekken of gaten. "Glitterbroeken, (nep)leer en harembroeken zijn niet toegestaan", benadrukt het management.



Verkeerde stof

Een woordvoerster laat in een reactie weten dat men in principe erg blij is met de nieuwe outfits. "Maar bij het ontwikkelen van de broek is helaas een verkeerde stof gekozen", legt ze uit. "De werkzaamheden die veel medewerkers van Toverland moeten doen, vereisen een sterkere stof."



Het park werkt voor de kleding samen met de firma Emergo Textile Projects uit Utrecht. Afgelopen zomer bleek al dat nieuwe blouses bij hoge temperaturen te warm zijn. Er moesten daarom dunnere polo's besteld worden.

ZIE OOK: Medewerkster Toverland geeft zich bloot op Snapchat