Phantasialand

Nieuwe flying coaster F.L.Y. in Phantasialand maakt testrit

De mysterieuze nieuwe achtbaan F.L.Y. in Phantasialand wordt voor het eerst getest. Dat bevestigen ingewijden na het uitlekken van een afbeelding. Op het Britse achtbaanforum CoasterForce verscheen vanochtend een vage foto die gemaakt is tijdens een testrit in de flying coaster.



Betrokkenen vertellen aan Looopings dat één trein gisteren gelanceerd is, maar nog niet het volledige circuit heeft afgemaakt. De Nederlandse fabrikant Vekoma is nog druk bezig met het programmeren van de tweede lancering in de baan.





F.L.Y. wordt de langste flying coaster ter wereld en de eerste waarin passagiers gelanceerd worden. Dankzij ingenieuze treinen kunnen bezoekers de rit liggend afleggen. De bouw van de attractie nam bijna drie jaar in beslag. Al in de zomer van 2017 arriveerden de eerste baandelen.



Dit jaar

Het Duitse pretpark heeft nog steeds geen openingsdatum gecommuniceerd, maar het moet heel gek lopen wil F.L.Y. niet dit jaar in gebruik genomen worden. Ook de hoogte, de lengte, de topsnelheid en andere specificaties moeten nog bekendgemaakt worden.



De achtbaan ligt in het nieuwe steampunk-themadeel Rookburgh, tussen de gebieden Berlin en Wuze Town. Daar is ook een nieuw themahotel verschenen. Phantasialand is tot en met vrijdag 3 april gesloten voor publiek.

