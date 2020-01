Disneyland Paris

Exclusieve Frozen-vuurwerkshow Disneyland Paris valt in het water door dichte mist

De première van een nieuwe Frozen-vuurwerkshow in Disneyland Paris is vrijdagavond niet verlopen zoals gepland. Tijdens het Frozen Celebration-seizoen - tot en met begin mei - wordt op drie dagen een speciaal avondspektakel opgevoerd. Door de dichte mist zagen toeschouwers tijdens de eerste voorstelling echter bijna niets.



De vrij toegankelijke show, met lichteffecten, vuurwerk en bekende muziek uit de bioscoopfilms Frozen en Frozen II, vindt plaats op Lake Disney. Dat is het grote meer naast uitgaansgebied Disney Village. Omdat het tijdens de première extreem mistig was, waren de vuurpijlen nauwelijks zichtbaar.





Dat zorgde voor een hoop teleurgestelde reacties in het publiek. Extra zuur is dat de tien minuten durende show slechts een paar keer op het programma staat. Na gisteren wordt Magic Over Lake Disney: The Frozen Edition alleen nog vertoond op maandag 27 januari en woensdag 29 januari, steeds om 20.30 uur.



Kritiek

Al met al is het groots aangekondigde Frozen Celebration-seizoen in Disneyland Paris tot nu toe geen hoogvlieger. De andere grote nieuwigheid, een openluchtvoorstelling met een paradewagen en dansers, zorgde eerder deze maand al voor veel kritiek.

