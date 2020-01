Movieland Park

Italiaans pretpark haalt thrillride weg

Een pretpark in Italië haalt deze winter een imposante thrillride weg. Movieland Park, gelegen bij het Gardameer, heeft ervoor gekozen om de attractie TR-Machine te verwijderen. Dat bevestigt het park in een bericht op Facebook.



Het gaat om een attractie van het type windshear, met een kantelende bank vastgemaakt aan twee roterende armen. Het principe is vergelijkbaar met de klassieke top spin, maar in dit geval kunnen de armen afzonderlijk van elkaar bewegen.





De ride van de Italiaanse fabrikant Zamperla opende in 2007 als Lara Croft Tomb Raider Machine. Later werd de naam vanwege een rechtenkwestie noodgedwongen gewijzigd.



Vervanger

"Vaarwel TR-Machine", laat Movieland weten op Facebook. "We nemen afscheid van deze onvergetelijke attractie." Het park suggereert dat er dit jaar al een vervanger komt. "Wat zal er in 2020 gebeuren op de plek waar de attractie stond? Blijf ons volgen."



Overigens verdwijnt er deze winter nog een attractie. De monorail Back to the Backstage wordt afgebroken na een bizar ongeluk in augustus vorig jaar. Toen stortte de baan in, waardoor twee karretjes op de grond belandden.

