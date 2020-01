Bayern-Park

Spectaculaire beelden van nieuwe 109 meter hoge vrijevaltoren

Een sensationele nieuwe attractie in een Duits pretpark wordt getest. Bayern-Park in Zuidoost-Duitsland heeft een vrijevaltoren neergezet van maar liefst 109 meter hoog. Het gaat om één van de hoogste freefall towers van Europa, met een valhoogte van zo'n 93 meter.



Passagiers storten straks met 113 kilometer per uur de diepte in. Een YouTube-video brengt de eerste testritten in beeld. De attractie werd gebouwd door fabrikant Funtime. Bayern-Park spreekt trots over "de hoogste vrijevaltoren van Zuid-Duitsland".





De allerhoogste vrijevaltoren van Europa staat ook in Duitsland. Dat is de 120 meter hoge Highlander in Hansa-Park, eveneenes gebouwd door Funtime. De rest van de Europese top drie wordt gevormd door La Venganza del Enigma in het Spaanse Parque Warner Madrid (115 meter) en AtmosFear in het Zweedse pretpark Liseberg (116 meter).

