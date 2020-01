Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands leert bezoekers nieuwe dingen tijdens onderwijsstaking

Wildlands Adventure Zoo Emmen komt met een speciaal programma voor de landelijke onderwijsstaking. Omdat veel scholen op donderdag 30 en vrijdag 31 januari dicht zijn, krijgen bezoekers de kans om ín het park iets te leren. Verschillende prominente medewerkers van de dierentuin geven dan gastcolleges.



Die vinden plaats in het Norticatheater, waar normaal gesproken zeeleeuwenshows worden opgevoerd. Op het programma staan presentaties van dierenarts Job Stumpel, diëtiste Cora Berndt, dierenverzorger Wanda Veenendaal en algemeen directeur Erik van Engelen.





"Zij zullen vertellen over hun werk in Wildlands, maar er is ook voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen", laat het park weten. Verder kunnen bezoekers kijken naar een zeeleeuwenpresentatie. De colleges vinden donderdag plaats tussen 10.30 en 16.00 uur en vrijdag tussen 11.45 en 16.00 uur.



Wildcampus

Het initiatief wordt 'Wildcampus' genoemd. Tickets zijn online verkrijgbaar voor 16,50 euro per persoon. Normaal gesproken kosten entreekaarten voor Wildlands 22,50 euro op internet en 27,50 euro aan de kassa.





