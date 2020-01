Efteling

Efteling kleurt wit voor filmopnames

Delen van de Efteling zijn deze week plotseling wit geworden. Het gaat echter niet om een natuurlijk verschijnsel: verschillende groene heggen werden bespoten met nepsneeuw. Het attractiepark moet winters ogen in een nieuwe familiefilm, die de komende weken wordt opgenomen.



Gisteren bleek dat de heggen op de Pardoes Promenade bij Symbolica plotseling wit zijn. Halverwege de haag voor het Paleis der Fantasie houdt de witte kleur abrupt op. Vandaag kreeg het Avonturen Doolhof naast Monsieur Cannibale dezelfde behandeling. Een Efteling-woordvoerder bevestigt dat het winterse uiterlijk te maken heeft met de opnames.





De bioscoopfilm heet Expeditie Vos. Het verhaal gaat over een 11-jarige jongen die in de Efteling samen met zijn tante een puzzeltocht van zijn overleden opa probeert op te lossen. Dat avontuur leidt naar een kostbaar sprookjesboek. De cast bestaat onder meer uit Anna Drijver, Peter Faber en Edo Brunner.



Première

De Winter Efteling duurt officieel nog tot en met zondag 2 februari, maar de filmopnames lopen door tot en met vrijdag 7 februari. Expeditie Vos gaat naar verwachting halverwege december in première.













