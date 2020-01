Plopsa Coo

Belgisch pretpark Plopsa Coo vreest voor belastingverhoging: miljoeneninvesteringen opgeschort

Miljoeneninvesteringen in het Belgische pretpark Plopsa Coo gaan voorlopig niet door. De Plopsa Group had aangekondigd de komende jaren meerdere nieuwe attracties en een hotel te willen bouwen in het attractiepark in de Ardennen. Nu een lokale politieke partij een plan heeft gepresenteerd voor een forse belastingverhoging, ziet Plopsa vooralsnog af van de uitbreidingen.



Op dit moment betaalt Plopsa Coo nog een vast bedrag van 50.000 euro per jaar aan de gemeenschap. Oppositiepartij CitizenS stelt voor om dat bedrag te verhogen naar 300.000 euro. Onacceptabel, vindt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof. Volgens hem zijn er door het voorstel te veel onzekerheden voor de toekomst.





De investeringen van zo'n 25 miljoen euro gaan daarom vooralsnog niet door. CitizenS spreekt in een reactie over een "poging tot chantage". "De Plopsa Group is niet vies van machtsspelletjes in onderhandelingen", aldus de partij. "We betreuren dit gedrag, maar begrijpen de commerciële belangen. Het is aan de overheid om ook een stevige onderhandelingspositie in te nemen."



Dreigement

De partij vraagt de gemeente Stavelot, waar Plopsa Coo ligt, om niet te buigen voor het dreigement. "We hopen dat mensen zich niet voor de gek laten houden. De Plopsa Group heeft veel belang bij deze investeringen. Wij steunen die plannen, maar willen wel dat er eerlijke belastingen geheven worden."



De bezoekersaantallen van Plopsa Coo schommelen gewoonlijk rond de 250.000 bezoekers. 2019 was een teleurstellend jaar met slechts 215.000 gasten. Nieuwe attracties moeten het rij keren. Van den Kerkhof sprak eerder over de komst van onder andere een nieuwe waterattractie en een grote hal met attracties, om het park weersonafhankelijk te maken.

