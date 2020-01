Avonturenpark Hellendoorn

Vernieuwde waterbaan Avonturenpark Hellendoorn is bijna af

In Avonturenpark Hellendoorn wordt de laatste hand gelegd aan de vernieuwde attractie Jungle Expedition. De boottocht uit 1979 onderging de afgelopen maanden een opknapbeurt. Er kwamen nieuwe scènes en nieuwe personages, met een andere verhaallijn. Bezoekers gaan vanaf komend voorjaar op zoek naar de vermiste avonturier Roger en zijn papegaai Geelsnavel.



De vogel is een verwijzing naar Kapitein Geelsnavel, de oude mascotte van het Overijsselse pretpark. In 2003 nam men afscheid van de papegaai, maar in 2020 keert het personage terug in een modern jasje. Hij kreeg ook een nieuwe stem.





ZIE OOK: Avonturenpark Hellendoorn blaast oude mascotte nieuw leven in



De boten van de veertig jaar oude waterbaan zijn voorzien van audioinstallaties. "Opvarenden horen voortaan opnames uit het logboek van Roger en Geelsnavel", vertelt een woordvoerder aan Looopings. De nieuwe scènes langs de baan zijn nagenoeg af. "We werken nu verder aan de grot, met muurschilderingen en licht en geluid."



Winterperiode

Eigenlijk had Jungle Expedition - eerder Junglevaart en Jungle Monster genoemd - afgelopen zomer al af moeten zijn. "We hebben ervoor gekozen om ook de winterperiode te gebruiken voor de werkzaamheden, omdat we het in één keer goed willen doen", aldus de voorlichter. Avonturenpark Hellendoorn gaat op zaterdag 4 april weer open.

















ZIE OOK: Metamorfose voor klassieke waterattractie in Avonturenpark Hellendoorn