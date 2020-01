Efteling

Efteling legt uit waarom er bomen gekapt worden in het Sprookjesbos

Het Sprookjesbos in de Efteling wordt flink uitgedund. Men is al een tijdje bezig met het kappen van een groot aantal bomen in het bos. Dat zorgt voor een opvallende kale plek in de buurt van het Kabouterdorp en Langnek, aan de achterzijde van restaurant Polles Keuken.



Een woordvoerder van het attractiepark legt in gesprek met Looopings uit waarom de werkzaamheden nodig zijn. De Efteling maakt in ieder geval géén ruimte voor de komst van een nieuw sprookje.





"De bomen die gekapt zijn, waren in slechte conditie en moesten wel verdwijnen", vertelt de voorlichter. "De afdeling groen en onze landschapsarchitect zijn volop bezig met een nieuw groenplan voor dit gebied."



Afgesloten

Even verderop is een deel van het Kabouterdorp al meer dan twee jaar afgesloten. Het gaat om een gedeelte met enkele grote paddenstoelen waar kinderen doorheen kunnen lopen. De bouwwerken zijn in slechte staat. In het voorjaar van 2018 beloofde de Efteling dat de paddenstoelen opnieuw opgebouwd zouden worden, maar dat is er tot nu toe niet van gekomen.













