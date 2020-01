Phantasialand

Phantasialand geeft bijna 50 procent korting op tickets

Phantasialand stunt met de entreeprijs voor het komende seizoen. Slechts enkele dagen nadat de nieuwe toegangsprijs van het Duitse attractiepark bekend werd - 52,50 euro per persoon - worden speciale actietickets in de verkoop gegooid. Die zijn bijna 50 procent voordeliger dan tickets aan de kassa.



Wie op geselecteerde dagen in april langskomt, kan al voor 28 euro naar binnen. Dat is 24,50 euro goedkoper dan de reguliere kassaprijs: een korting van 47 procent. Het lage tarief geldt op enkele doordeweekse dagen in april. Voor andere dagen in dezelfde maand zijn er actietickets van 30, 34 en 37 euro.





ZIE OOK: Toegangsprijs Phantasialand met 3 euro omhoog naar 52,50 euro



Een online kalender laat zien op welke dagen welk tarief gehanteerd wordt. "Let op: deze tickets zijn enkel online verkrijgbaar en het aantal beschikbare tickets is beperkt", waarschuwt Phantasialand. Het nieuwe seizoen begint op zaterdag 4 april.

ZIE OOK: Eindelijk: zo gaat de nieuwe flying coaster van Phantasialand eruitzien