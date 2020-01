Europa-Park

Eerste souvenirs van Europa-Park-attractie Piraten in Batavia in de verkoop

De opening van Piraten in Batavia in Europa-Park laat nog even op zich wachten, maar het Duitse attractiepark verkoopt alvast wel enkele bijbehorende souvenirs. In de aanloop naar de wederopstanding van de klassieke darkride, die in 2018 verwoest werd door een grote brand, wordt in de officiële webshop van Europa-Park speciale Piraten in Batavia-merchandise aangeboden.



Zo is er een poster op A1-formaat (9,95 euro) in de stijl van een ouderwets perkament. Daarop staan enkele logo's en symbolen, een piratenschip en de tekst "The pirates will be back". Dezelfde slogan en prijkt op een Piraten in Batavia-mok (14,90 euro).





Ook zijn er knuffels van de otter Jopie, één van de nieuwe karakters uit de attractie. Een knuffel van 17 centimeter kost 17,95 euro. Voor een variant van 24 centimeter moet 24,95 euro betaald worden. Jopie - met gestreept shirt en een hoofddoek - is het hulpje van hoofdpersonage Bartholomeus van Robbemond, die op zoek is naar een mysterieuze dolk.



Zomer

Voorlopig zijn de hebbedingetje alleen online te bestellen. Vanaf zaterdag 28 maart, bij de start van het nieuwe pretparkseizoen, worden de souvenirs ook verkocht in de winkels van Europa-Park. Piraten in Batavia opent ergens in de zomer van 2020.





