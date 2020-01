Zoo Krefeld

Dierentuin walgt van comedian die grappen maakt over dodelijke brand

Comedian Felix Lobrecht kan voorlopig geen goed meer doen bij de Duitse dierentuin Zoo Krefeld. Hij spotte tijdens een optreden in Gelsenkirchen met de nieuwjaarsbrand in het park, waarbij tientallen apen om het leven kwamen. Een woordvoerster van Zoo Krefeld noemt de grappen "smakeloos".



Lobrecht begon met zich af te vragen of hij het überhaupt over de brand moest hebben. Vervolgens stelde de grappenmaker dat de apen zich hun oudejaarsavond "vast anders hadden voorgesteld". Aangemoedigd door het publiek ging Lobrecht steeds verder. "Apen branden extreem goed", stelde hij. "Met hun vacht kun je een barbecue aansteken."





De brand in Zoo Krefeld werd veroorzaakt door drie vrouwen die wensballonnen oplieten buiten de dierentuin. Lobrecht noemde deze vrouwen "heel dom". "Ik ben wel blij dat het Duitsers waren. Stel je voor dat het buitenlanders waren geweest, dan hadden we moeten horen: de buitenlanders doden onze apen!"



Zorgwekkend

Tegen een regionale krant vertelt een woordvoerster van het dierenpark dat ze de opmerkingen van Lobrecht "gewoon smakeloos" vindt. "De drang om overal grapjes over te maken, is zorgwekkend", voegt ze eraan toe.



Ook op social media wordt voornamelijk met afschuw gereageerd op Lobrechts optreden. "Wat is er mis met mensen die om zoiets kunnen lachen?", is een exemplarische reactie. Een ander stelt dat de grappen niets met humor te maken hebben: "Het is gewoon smakeloos, walgelijk en onvergeeflijk wat deze man zegt."

