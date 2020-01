Vakantiepark en attractiepark Duinrell

Duinrell opent Tikibad eerder vanwege onderwijsstaking

Duinrell houdt rekening met de landelijke onderwijsstaking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. Eigenlijk zou het Tikibad die dagen pas om 16.00 uur de deuren openen. Vanwege de tweedaagse staking is het zwemparadijs een stuk vroeger toegankelijk.



"Speciaal voor alle leerlingen die nu een vrije dag hebben - of zelfs twee - openen wij onze Tikibad-deuren op deze dagen al om 12.00 uur", laat een woordvoerster weten. Het bad is dan geopend tot 21.30 uur. "Dat betekent negenenhalf uur glijbaanplezier op één dag."





ZIE OOK: Duinrell maakt attractie twee keer zo groot



Overigens blijft het Tikibad tot vrijdag 24 januari gesloten voor jaarlijks winteronderhoud. Vanaf zaterdag 22 februari is een deel van attractiepark weer geopend, als extraatje voor Tikibad- en verblijfsgasten. Het zomerseizoen start op zaterdag 4 april.

ZIE OOK: Duinrell vernieuwt ingang, oudste restaurant en camping in 2020