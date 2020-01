Kermis

Wereldprimeur op Tilburgse kermis: 65 meter hoge thrillride

Een gloednieuwe 65 meter hoge kermisattractie is komende zomer voor het eerst te beleven op de Tilburgse kermis. De grootste kermis van de Benelux heeft de Airborne binnengehaald, een gigantische slingerende arm met twee gondels voor zestien personen.



Het gaat om een attractie van het type speed-32, gebouwd door de Nederlandse fabrikant KMG. "We zijn enorm in onze nopjes met deze primeur", laat kermiswethouder Rolph Dols weten. "We werken al jaren aan de kwaliteitsimpuls voor onze kermis."





De Airborne, eigendom van de Nederlandse exploitant Willy Ordelman, is een extra zware uitvoering van de klassieke booster. Het gevaarte weegt 120 ton. Tijdens een ritje kan een topsnelheid van 120 kilometer per uur gehaald worden, met een g-kracht van 4,5.



Overdreven

De attractie komt te staan op het Piusplein. Zelf spreekt de gemeente Tilburg in een persbericht over "de grootste mobiele attractie ter wereld", maar dat is uiteraard schromelijk overdreven. Er bestaan genoeg hogere en grotere kermisattracties.



De Tilburgse kermis duurt dit jaar van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli. De rest van het attractie-aanbod wordt later bekendgemaakt.

