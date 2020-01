Attractiepark Toverland

Toverland presenteert expositie met achtbaanonderdelen

In Toverland is deze week een speciale tentoonstelling met achtbaanonderdelen te zien. Ter gelegenheid van de landelijke onderwijsstaking geeft het Limburgse attractiepark twee dagen lang een kijkje achter de schermen. Bezoekers leren hoe rollercoasters werken en wat erbij komt kijken om attracties te onderhouden.



In het overdekte themagebied Wunderwald worden vandaag en morgen onder andere karretjes getoond van houten achtbaan Troy, familieachtbaan Toos-Express en bobsleebaan Maximus' Blitz Bahn. Ook staat er een bootje van waterbaan Expedition Zork, aangevuld met bouten, moeren en wielen en verschillende attracties.





ZIE OOK: Toverland laat opa's en oma's gratis naar binnen



Medewerkers van de technische dienst komen langs om tekst en uitleg te geven. Verder kunnen aanwezigen meedoen met een quiz en een prijsvraag. Deelnemers maken kans op een originele Troy-treinkap.



Gratis

De zogeheten Toverschool Expo zit inbegrepen bij een entreebewijs. Het park is open van 11.00 tot 18.00 uur. Opa's en oma's mogen in het bijzijn van hun kleinkinderen gratis naar binnen.













































ZIE OOK: Medewerkers Wildlands geven gastcolleges tijdens onderwijsstaking