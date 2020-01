Gardaland Resort

Italiaans pretpark presenteert plannen voor Lego-zwemparadijs

Het Italiaanse attractiepark Gardaland laat zien hoe een nieuw Lego-zwemparadijs eruit gaat zien. De komst van het Legoland Water Park werd afgelopen zomer aangekondigd. Nu toont men voor het eerst de verschillende attracties en de indeling van het park, dat een oppervlakte krijgt van 15.000 vierkante meter.



Lego River Adventure wordt een lazy river met opblaasbare banden, die gepersonaliseerd kunnen worden met behulp van grote zachte Lego-stenen. Een Miniland-gedeelte bestaat uit zo'n honderd Lego-miniaturen van beroemde Italiaanse gebouwen én enkele attracties uit Gardaland. Voor de bouw zijn 4,9 miljoen Lego-steentjes nodig.





ZIE OOK: Zwemmen in Lego-stijl: Italië krijgt Legoland-waterpark in 2020



Een familiezwembad met een piratenfort gaat Pirate Bay heten. Wie houdt van waterglijbanen, kan terecht in het Jungle Adventure-deel. Beach Party is de naam van een waterspeelplaats voor kinderen, met waterkanonnen en een gigantische kantelende emmer. Lego Creation Island laat jonge bezoekers zelf Lego-bootjes bouwen.



Restaurant

Voor de allerkleinsten is er het gebied Duplo Splash. Verder komen er een souvenirwinkel en een restaurant, het Harbour Restaurant. De ingang van het waterpark bevindt zich ín Gardaland, op de oude locatie van een grote tent waar theatershows werden opgevoerd. Dat is in de buurt van de themagebieden Peppa Pig Land en Fantasy Kingdom.



Voor het Legoland Water Park - het eerste Lego-waterpark in Europa - moeten speciale combitickets gekocht worden. De opening vindt plaats op donderdag 28 mei. Gardaland en de Legoland-parken zijn eigendom van de Britse groep Merlin Entertainments.

ZIE OOK: Italiaans pretpark verwelkomt Wonder Woman