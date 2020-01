Attractiepark Toverland

Arjen Lubach gebruikt Toverland-muziek in theatershow: 'We zijn vereerd'

De soundtrack van de achtbaan Fenix in Toverland is tegenwoordig ook te horen in het theater. Presentator, schrijver en cabaretier Arjen Lubach gebruikt de herkenbare muziek van de 40 meter hoge wing coaster in zijn nieuwe voorstelling 'Voorlezen voor volwassenen', die deze maand door Nederland toert.



Het Fenix-deuntje wordt afgespeeld bij elk nieuw item in de show. Toverland heeft daar vooraf geen toestemming voor gegeven. Normaal gesproken is het Limburgse attractiepark niet blij als muziek uit het park op andere locaties te beluisteren is. Eerder werden Safaripark Beekse Bergen en het Engelse pretpark Lightwater Valley om die reden al op de vingers getikt.





Met de theatervoorstelling van Lubach en collega Tex de Wit heeft Toverland minder moeite, vertelt een voorlichtster aan Looopings. "We zijn vereerd dat ze ervoor gekozen hebben om de muziek van Fenix te gebruiken." Ze maakt meteen van de gelegenheid gebruik om de theatermakers uit te nodigen in het park. "We kunnen ons goed voorstellen dat de muziek naar meer smaakt. De heren zijn van harte welkom om binnenkort een ritje te maken in Fenix."



Duits

Fenix opende in 2018. De soundtrack van de rollercoaster werd gecomponeerd door het Duitse bedrijf IMAscore, dat al jaren verantwoordelijk is voor nagenoeg alle muziek in Toverland.

