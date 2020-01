Parque Warner Madrid

'Slechtste houten achtbaan ter wereld' wordt opgeknapt

Een omstreden rollercoaster in het Spaanse pretpark Parque Warner Madrid ondergaat deze winter een grote opknapbeurt. De houten achtbaan Coaster-Express, geopend in 2002, staat bekend als één van de pijnlijkste achtbanen ter wereld. In een recente achtbaanverkiezing, The ElloCoaster Poll, eindigde de attractie helemaal onderaan in de houten categorie, op plaats 174.



Om de beruchte achtbaan soepeler te maken wordt deze winter een groot deel van de baan vervangen. Dat gebeurde eerder al in 2017 en 2018, maar niet op deze schaal. Voor de renovatie schakelde Parque Warner het gespecialiseerde Britse bedrijf Global Coasters LTD in.





Volgens de website van het park is Coaster-Express 1250 meter lang en 45 meter hoog, met een topsnelheid van 95 kilometer per uur. De attractie werd destijds gebouwd door de firma Roller Coaster Corporation of America, die in 2005 failliet ging.



Buiten gebruik

De ter ziele gegane Amerikaanse leverancier staat bekend om extreem oncomfortabele houten achtbanen, waaronder Bandit in Movie Park Germany en Magnus Colossus in het Spaanse Terra Mítica. Die laatste baan is al jarenlang buiten gebruik.

















