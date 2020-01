Phantasialand

Toegangsprijs Phantasialand met 3 euro omhoog naar 52,50 euro

Phantasialand verhoogt de entreeprijs dit jaar met 3 euro. In 2019 konden bezoekers nog voor 49,50 euro naar binnen. Dit jaar gaat een regulier toegangsbewijs voor het zomerseizoen - van 4 april tot en met 1 november - 52,50 euro kosten. Dat blijkt uit een overzicht op de website van het Duitse pretpark.



Naar alle waarschijnlijkheid opent Phantasialand dit jaar het langverwachte nieuwe themadeel Rookburgh, met de spectaculaire gelanceerde flying coaster F.L.Y. en themahotel Charles Lindbergh. Het openingsjaar van Rookburgh is nog niet officieel bevestigd, maar het mysterieuze gebied nadert de voltooiing.





ZIE OOK: Entreeprijs Phantasialand verhoogd naar 51,50 euro per persoon



Vorig jaar werd de toegangsprijs van Phantasialand in de zomermaanden nog eens met 2 euro verhoogd, naar 51,50 euro. Als dat dit jaar wederom gebeurt, gaan bezoekers 54,50 euro betalen voor één dagje pretpark. Er wordt nog geen melding van gemaakt op de Phantasialand-site.



Duurder

Phantasialand is een stuk duurder dan de nummer één van de Benelux. Bij de Efteling schommelt de kassaprijs dit jaar tussen 38 en 45 euro. Europa-Park, het grootste attractiepark van Duitsland, vraagt komend seizoen 55 euro voor een kaartje.

ZIE OOK: Efteling introduceert nieuwe ticketvarianten: entreeprijs verschilt per dag