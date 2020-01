Ouwehands Dierenpark Rhenen

Bijzonder: panda's in Ouwehands Dierenpark paren voor het eerst

Ouwehands Dierenpark in Rhenen heeft eindelijk goede hoop op de komst van een babypanda. Na twee jaar met lege handen gestaan te hebben, vond afgelopen weekend de eerste paring plaats tussen reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya. Dat is speciaal, omdat vrouwelijke panda's slechts een paar dagen per jaar vruchtbaar zijn.



"De pandaverzorgers hebben sinds de komst van de reuzenpanda's in 2017 naar dit bijzondere moment toegewerkt", laat de dierentuin weten. "Voor én achter de schermen zijn diverse maatregelen getroffen om een paring te stimuleren." Zo is de urine van Wu Wen de afgelopen weken dagelijks gecontroleerd om haar hormoonpiek te bepalen.





Daarnaast werd urine van de dieren in elkaars verblijf verspreid, kreeg het mannetje Xing Ya geluidsopnames te horen van pandamannen in de paartijd en is hij getraind om op zijn achterpoten te staan, zodat hij in staat zou zijn de daad te volbrengen. De afgelopen jaren leidde dit niet tot een paarpoging. Zaterdag gebeurde dat wel.



Nieuwe bezoekers

Ouwehands Dierenpark hoopt voor nageslacht te kunnen zorgen om een bijdrage te kunnen leveren voor het fokprogramma. Bovendien levert de geboorte van een panda uiteraard veel media-aandacht en nieuwe bezoekers op. Of de paring succesvol is geweest, zal de komende weken duidelijk worden.



De reuzenpanda is een bedreigde diersoort die - afgezien van dierentuinen - alleen in China voorkomt. Volgens de laatste telling leven er in het wild nog 1864 exemplaren.



Pandatweeling

Het Belgische dierenpark Pairi Daiza had de afgelopen jaren meer geluk dan Ouwehands. Daar kwamen in totaal al drie babypanda's ter wereld. Vorig jaar werd men verrast door de geboorte van een pandatweeling.

