Comics Station Antwerp

Heropening van Belgisch pretpark Comics Station drie maanden uitgesteld

Het verbouwen van het Belgische pretpark Comics Station Antwerp gaat langer duren dan verwacht. De Plopsa Group nam het noodlijdende attractiepark in treinstation Antwerpen-Centraal onlangs over. Eigenlijk zouden de deuren op zaterdag 4 april weer opengaan.



Nu is duidelijk dat de heropening zo'n drie maanden is uitgesteld. Op de Plopsa-site wordt intussen gesproken over een opening op woensdag 1 juli. "We gaan er iets speciaals van maken", laat Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof aan Looopings weten.





ZIE OOK: Nieuwe eigenaar onthult: op deze datum gaat Comics Station Antwerp weer open



Comics Station opende in 2017, met attracties rond Belgische striphelden als Suske en Wiske, De Smurfen, Jommeke, De Kiekeboes, Lucky Luke en Urbanus. Vanwege tegenvallende bezoekersaantallen en enorme schulden lag een faillissement op de loer. Het park is al maanden gesloten. Dankzij de overname door Plopsa is de toekomst veiliggesteld.



Show

De pretparkgroep van Kabouter Plop, Mega Mindy en Maya de Bij heeft aangekondigd zo'n 5 miljoen euro te willen investeren in vernieuwingen en aanpassingen. Er komt onder meer een dagelijkse show met clown Bumba.

ZIE OOK: Verlieslijdend pretpark Comics Station wordt toch overgenomen door Plopsa