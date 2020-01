Efteling

Foto's: nieuwe Efteling-achtbaan Max & Moritz vanuit de lucht

Nieuwe luchtfoto's geven een goed beeld van de familieachtbaan Max & Moritz in de Efteling, die sinds afgelopen vrijdag compleet is. Twee dagen geleden werden de laatste baandelen van de dubbele powered coaster geplaatst. Vanuit de lucht is het volledige baanverloop duidelijk zichtbaar.



Op de oude plek van de Bob staan nu twee verschillende banen van de Duitse firma Mack Rides: de blauwe track Max en de groene track Moritz. Het stationsgebouw van de Bob is blijven staan. Omdat er voortaan twee sporen in moeten passen, werd het gebouw wel een stuk groter.





ZIE OOK: Mijlpaal: nieuwe achtbaan Efteling is compleet



Beide banen zijn 300 meter lang en maximaal 6 meter hoog. De elektrisch aangedreven treinen, die straks in tegenovergestelde richting vertrekken, halen een topsnelheid van 36 kilometer per uur. Dat is een stuk trager dan de Bob, die 60 kilometer per uur ging.



Waterpartijen

De nieuwe beelden werden op Facebook geplaatst door Airpro Waalwijk. Daarop is goed te zien dat de omgeving van de attractie nog behoorlijk kaal is, op een paar zandheuvels en boompjes na. De Efteling wil de komende maanden besteden aan het aanleggen van een Alpenlandschap, met waterpartijen en groen.



Pal naast Max & Moritz ligt de onafgewerkte groene loods van de 4D-film Fabula, met een in het oog springende blinde muur. Voor zover bekend heeft de Efteling geen plannen om die te decoreren.

















ZIE OOK: Hoogte en topsnelheid van nieuwe achtbaan Efteling bekend