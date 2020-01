Dream Island

Foto's: zo staat het met de bouw van Europa's grootste overdekte pretpark

Het grootste overdekte attractiepark van Europa is bijna af. In Moskou wordt de laatste hand gelegd aan Dream Island: een gigantisch complex dat op zaterdag 29 februari 2020 de poorten opent. Bouwfoto's laten zien hoe het park er nu bij ligt. Alle attracties staan al op hun plek. Op dit moment worden de decors afgewerkt.



Het park bestaat uit een vrij toegankelijke stadspromenade en een enorme hal met negen themagebieden. Er wordt samengewerkt met bekende merken als Hello Kitty, De Smurfen, Teenage Mutant Ninja Turtles en Hotel Transylvania. Men belooft 27 attracties, aangevuld met meet-and-greets en shows.





Er zijn twee achtbanen te vinden. De eerste is Race of the Future: een 11 meter hoge spinning mouse van de Italiaanse fabrikant Fabbri, inclusief virtualreality-brillen. Verder is er de 24 meter hoge coaster Tunnel Flight van leverancier Intamin, die in het teken staat van de Teenage Mutant Ninja Turtles. De topsnelheid bedraagt 80 kilometer per uur.



Dream Island is straks dagelijks geopend. Op vrijdagen, zaterdagen en zondagen sluit het park om 00.00 uur, de rest van de week om 22.00 uur. Een entreebewijs voor volwassenen kost 2900 Russische roebel, zo'n 42 euro.





















































































