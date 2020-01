Dream Island

Rusland krijgt grootste overdekte attractiepark van Europa

In Rusland wordt gebouwd aan het grootste overdekte attractiepark van Europa. Dream Island in Moskou moet de Russische tegenhanger van Disneyland worden, met enkele tientallen attracties rond Hello Kitty, De Smurfen, Teenage Mutant Ninja Turtles en Hotel Transylvania. De kosten worden geschat op 1,35 miljard euro.



Er wordt al jaren aan het project gewerkt. De bouw begon in het voorjaar van 2016. In eerste instantie zou het park samenwerken met animatiestudio DreamWorks, bekend van films als Shrek, How to Train Your Dragon, Kung Fu Panda en Madagascar. Die deal is later geannuleerd.





In 2017 werd de bouw van het megaproject om financiële redenen stilgelegd. Eind dat jaar konden de werkzaamheden hervat worden. Inmiddels bevindt de bouw zich in de laatste fase. Na veel vertraging en uitstel staat de officiële opening gepland voor zaterdag 29 februari 2020.



Beverly Hills

Dream Island bestaat uit negen themagebieden. Naast de bekende merken omvat het park een sprookjesdorp, een ijspaleis van een sneeuwkoningin, een racegebied, een horrorgedeelte en een dinodeel dat losjes gebaseerd werd op The Jungle Book. Verder is er een vrij toegankelijke overdekte promenade met de grootste glazen koepel van Europa, een bioscoop met zeventien zalen en een concertzaal. Vier omliggende straten werden gebaseerd op de steden Londen, Rome, Barcelona en Beverly Hills.



Er kunnen tot 20.000 bezoekers per dag naar binnen. Online worden tickets verkocht voor 2900 Russische roebel, ongeveer 42 euro. Een kaartje inclusief een voorrangspas voor de attracties kost 5400 roebel, zo'n 79 euro.









































