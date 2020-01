Attractiepark Toverland

Tv-uitzending met Toverland kan de prullenbak in na opschudding over presentator

Een aflevering van de tv-show Proefkonijnen, opgenomen in het Limburgse attractiepark Toverland, kan de prullenbak in. De publieke omroep stopt onmiddellijk met het uitzenden van het op NPO 3-programma na ophef over presentator Kaj van der Ree. Hij wordt beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag.



Presentatoren Jurre Geluk en Kaj van der Ree brachten in november een bezoek aan Toverland om g-krachten te testen. Ook onderzochten ze het effect van eten op een ritje in een attractie. Daarvoor stapten ze in wing coaster Fenix en de Theekopjes-molen. Daarnaast brachten de twee een bezoek aan de Nederlandse achtbaanbouwer Vekoma.





De beelden komen waarschijnlijk nooit op tv. Omroep BNNVARA heeft besloten om de uitzendingen van Proefkonijnen per direct te stoppen omdat Van der Ree seksueel getinte berichten gestuurd zou hebben naar meisjes van 13, 14 en 15 jaar. "We zijn met hem in gesprek gegaan en komen tot de conclusie dat we de samenwerking moeten heroverwegen", staat in een verklaring.



Begrijpen

Toverland noemt de gang van zaken "jammer". "Maar we begrijpen de keuze van BNNVARA", aldus een woordvoerster. Collegapresentator Jurre Geluk staat naar eigen zeggen achter het besluit, maar baalt wel ontzettend. "Het hele team heeft hier hard aan gewerkt en ik was héél trots op wat we hebben gemaakt", meldt hij op Instagram.



Het is niet voor het eerst dat het park landelijke tv-aandacht misloopt. Enkele jaren geleden werd een grote vrijdagavondshow op SBS6 van de buis gehaald vanwege tegenvallende kijkcijfers. Toverland was de hoofdsponsor.





