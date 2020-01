Fantasy Island

Engels pretpark haalt 30 meter hoge thrillride binnen

Een pretpark in Engeland opent komend voorjaar een 30 meter hoge thrillride met de naam Turbulence. Attractiepark Fantasy Island voegt een attractie toe van het type 'star shape', gebouwd door de Duitse firma Zierer. Dat is een enorme paal met aan een uiteinde zes kantelende gondels voor vijf personen.



Passagiers vliegen tijdens een ritje meermaals over de kop. De heftige attractie stond van 2004 tot 2011 al in het Engelse pretpark Blackpool Pleasure Beach, toen onder de naam Bling. Daarna werd de molen verscheept naar het Duitse Skyline Park, waar het gevaarte Sky Jet werd genoemd.





ZIE OOK: Europese kermisattracties massaal verscheept naar Saoedi-Arabië



De opening van Turbulence in Fantasy Island vindt plaats in maart. Het park werd in 2016 overgenomen door evenementenbureau Mellors Group Events. Sindsdien zijn er verschillende kermisattracties toegevoegd.

ZIE OOK: Nederlandse fabrikant presenteert nieuwe thrillride van 65 meter hoog