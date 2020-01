Walibi Belgium

Ophef over gratis toegang voor politieagenten in Walibi Belgium

Een opvallende actie van Walibi Belgium zorgt voor commotie in België. Het pretpark in Waver laat alle medewerkers van de lokale politie het hele jaar onbeperkt gratis naar binnen. Bovendien mogen ze drie familieleden kosteloos meenemen, ter waarde van 158 euro per bezoek. Volgens de regionale krant La Capitale gaat het om een vorm van omkoping.



De politie zou meldingen vanuit Walibi namelijk steeds met prioriteit behandelen, als dank voor de entreekaarten. Het attractiepark beschikt over een lijst met namen van alle 111 politiemensen die in de buurt werkzaam zijn. Dat zijn niet alleen agenten, maar bijvoorbeeld ook schoonmakers en administratief personeel. Als zij zich bij de entree melden, worden ze - inclusief introducés - gratis naar binnen gelaten.





ZIE OOK: Bezoekers Walibi Belgium zitten drie uur vast in vrijevaltoren



Officieel bestaat de regeling zodat politiemedewerkers het terrein in hun eigen tijd kunnen verkennen. Dat zou van pas kunnen komen bij calamiteiten: ze weten dan de weg al. Volgens de krant, die zich baseert op ingewijden die anoniem willen blijven, is dat echter een smoesje.



Overleg

Een woordvoerster van Walibi Belgium wil niet op de kwestie reageren. "Na overleg met het management hebben we ervoor gekozen om hier niet over te communiceren", zegt ze.



De politiechef van Waver bevestigt de regeling, maar ontkent dat het om omkoping gaat. "Als politieagenten tijdens een incident in het park arriveren, moeten ze natuurlijk niet de verkeerde kant op lopen", aldus Bernard De Maertelaere. "Het park is zo groot, er zijn zo veel attracties."



Uitsluiten

Maar waarom mogen bureaumedewerkers dan ook gratis naar binnen? "Voor hun ondersteunende werkzaamheden is het ook interessant om het terrein te kennen. Voor schoonmakers geldt dat natuurlijk niet, maar gaan we hen echt uitsluiten?"

ZIE OOK: Bijzondere politieoefening in Walibi Belgium