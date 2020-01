Efteling

Efteling-ticket inclusief parkeren 60 procent goedkoper bij Etos

Dankzij drogisterijketen Etos kan iedereen met 60 procent korting naar de Efteling. Normaal gesproken kost een entreebewijs voor het attractiepark 40 euro. Met een parkeerkaart erbij zijn bezoekers 52,50 euro kwijt. Bij Etos worden nu tickets verkocht voor slechts 21 euro, inclusief parkeren.



Dat is maar liefst 31,50 euro goedkoper dan het reguliere tarief. De voordelige toegangsbewijzen zijn alleen geldig op zaterdag 25 of zondag 26 januari, tijdens speciale Etos-themadagen. Het park is dan geopend van 11.00 tot 19.00 uur.





Vanwege onderhoud blijven enkele attracties gesloten. Dat zijn wildwaterbaan Piraña, houten achtbaan Joris en de Draak, waterachtbaan De Vliegende Hollander en De Oude Tufferbaan. Verder is de show Raveleijn niet te zien.



Kassabon

De actietickets zijn niet online verkrijgbaar: ze worden alleen verkocht in Etos-winkels, zolang de voorraad strekt. "De kassabon is je ticket, dus bewaar deze goed", waarschuwt men. Dezelfde bon kan 's avonds gebruikt worden bij de slagbomen op de parkeerplaats.



Tijdens de Etos-dagen kunnen Efteling-abonnementen niet gebruikt worden.

