Vrouw verliest 89 kilo na vervelende ervaring in achtbaan

Een pijnlijk bezoek aan een pretpark betekende een keerpunt voor een vrouw uit Groot-Brittannië. Danielle Wright (27) maakte vier jaar geleden een ritje in de achtbaan Th13teen in het Engelse pretpark Alton Towers. Haar corpulente lijf zorgde ervoor dat de veiligheidsbeugel kapotging, waardoor de attractie tijdelijk gesloten moest worden.



De vrouw woog destijds 146 kilo. "Het was vreselijk", vertelt Wright aan Britse media. "Iedereen was aan het kijken. Het voelde alsof ik zo uit de trein kon vliegen." Ze paste met moeite en pijn in het karretje, maar na afloop van de rit ging het mis. De veiligheidsbeugel kon de druk van haar buik kennelijk niet aan.





Vervolgens ging de rollercoaster onmiddellijk dicht vanwege een "technisch defect" aan de bewuste stoel. Voor de vrouw was de ervaring een oogopener. In de vier jaar die volgden, wist ze maar liefst 89 kilo af te vallen door gezonder te eten en meer te bewegen.



Extreem

Het is niet voor het eerst dat een attractie in Alton Towers de oorzaak is van extreem gewichtsverlies. In december kwam nog een verhaal naar buiten over een man die 64 kilo verloor na een soortgelijke ervaring in een vliegtuigmolen.





