Mijlpaal: nieuwe achtbaan Efteling is compleet

De allerlaatste baandelen van de nieuwe Efteling-achtbaan Max & Moritz zijn vanochtend in alle vroegte gemonteerd. Daarmee is de dubbele powered coaster, die over enkele maanden opengaat, helemaal compleet. De komende tijd focust het attractiepark op het aanleggen van het landschap, het plaatsen van de treinen en uiteraard de eerste testritten.



Max & Moritz bestaat uit twee banen van elk 300 meter, met in totaal zestig stukken rail en bijna vijfduizend bouten en moeren. Omdat de treinen tijdens de rit elektrisch worden aangedreven, is er geen hoge lift nodig. De attractie is dan ook slechts 6 meter hoog. Ter vergelijking: de voorganger van Max & Moritz - de Bob - was 524 meter lang en 20 meter hoog.





Rond de nieuwe familieachtbaan wordt een Alpenlandschap gerealiseerd, met waterpartijen en bomen. Het achtergrondverhaal speelt zich af in een Duits bergdorpje, waar de kwajongens Max en Moritz voor problemen zorgen door streken uit te halen met de lokale bevolking.



Capaciteit

De powered coaster werd gefabriceerd door de gespecialiseerde Duitse leverancier Mack Rides. Er komen twee treinen met elk 38 zitplaatsen. Dat zorgt voor een theoretische capaciteit van tweeduizend passagiers per uur. Het project kost 15 miljoen euro.



Het plaatsen van de baan heeft slechts anderhalve week geduurd. Op 6 januari arriveerden de eerste baandelen op de bouwplaats. De Efteling heeft nog geen openingsdatum bekendgemaakt. Volgens ingewijden wordt intern gemikt op een opening in de tweede week april.













