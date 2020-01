Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen wijzigt tarieven in 2020

Attractiepark Slagharen kiest dit jaar voor nieuwe entreeprijzen. De tarieven van het Overijsselse pretpark zijn al jaren variabel, zowel online als aan de kassa. In 2019 bedroeg de toegangsprijs 17,90, 19,90, 21,90, 23,90, 25,90, 27,90 of 29,90 euro per dag, afhankelijk van de verwachte drukte.



Van die zeven verschillende tarieven wordt in 2020 afgestapt. Komend seizoen blijven er nog vier verschillende prijzen over. Een ticket voor Slagharen kost dan standaard 23,90, 25,90, 27,90 of 29,90 euro. "Deze wijziging sluit aan bij onze strategie", vertelt een woordvoerster aan Looopings.





In de hoop bezoekers te spreiden zijn rustige dagen in het laagseizoen goedkoper en drukke dagen in het hoogseizoen duurder. Bezoekers kunnen in een online kalender zien welk tarief op welke dag gehanteerd wordt.



Circusshow

Verder stijgt de prijs van een parkeerticket voor daggasten van 7,50 naar 8,50 euro. Slagharen is momenteel gesloten. Vanaf vrijdag 27 maart zijn bezoekers weer welkom. Het park presenteert dit jaar een nieuwe circusshow en een nieuwe 4D-film. Details worden later bekendgemaakt.



In 2019 verwelkomde Slagharen in totaal ongeveer 1 miljoen bezoekers, ten opzichte van 1,03 miljoen in 2018. Ondanks de lichte daling van 2,5 procent realiseerde men wel een stijging van de gemiddelde ticketprijs. "Zodanig ontvangen we meer per bezoeker", aldus de voorlichtster. "Dat stemt ons tevreden."



Efteling

Naast Slagharen introduceren ook de Efteling, Toverland en Walibi Holland dit jaar een ander prijsbeleid. De Efteling en Toverland gaan voor het eerst met variabele tarieven werken, in navolging van Slagharen, Duinrell en Walibi.

