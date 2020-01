Pairi Daiza

Slapen naast walrussen, ijsberen, pinguïns en tijgers in Belgisch dierenpark

Het Belgische dierenpark Pairi Daiza biedt vanaf komend voorjaar exclusieve nieuwe accommodaties aan. Bezoekers kunnen dan blijven slapen in het vernieuwde themagebied The Land of the Cold. Vanuit hun vakantiehuis hebben ze zicht op verblijven met walrussen, ijsberen, pinguïns of tijgers.



De verschillende accommodaties - met de namen The Walrus House, The White Bear House, The Penguin House en The Tiger House - kosten tussen de 400 en 500 euro per nacht. Dat is inclusief toegang tot het park, ontbijt en diner. Pairi Daiza gaat weer open op zaterdag 21 maart.





Bijzonder is dat vakantiegasten ook kunnen kiezen voor onderwaterzicht. Ze zien vanuit hun bed dan ijsberen, pinguïns of walrussen voorbij zwemmen. Wie kiest voor een Tiger House, moet niet raar opkijken als er Siberische tijgers langs het raam struinen.



Wolven

Sinds vorig jaar is al mogelijk om te overnachten in themagebied The Last Frontier. Daar zijn hotelkamers en vakantiehuisjes te vinden bij gebieden met wolven, beren en zeeleeuwen.



In The Land of the Cold werden al bizons, rendieren en wasberen gehuisvest. Deze winter arriveerden de tijgers. Eigenlijk hadden de ijsberen afgelopen najaar al aan moeten komen. De walrussen worden in afwachting van hun nieuwe verblijf in Pairi Daiza tijdelijk opgevangen door Tierpark Hagenbeck, de dierentuin van Hamburg. Waarschijnlijk zijn de pinguïns vanaf juli te zien.





































