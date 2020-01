Europa-Park

Europa-Park gaat waterpark Rulantica al in 2021 uitbreiden

Hoewel de gloednieuwe waterwereld van Europa-Park nog geen twee maanden open is, zijn er nu al concrete plannen voor een expansie. Al in het voorjaar van 2021 wordt het buitengebied van waterpark Rulantica uitgebreid. Dat heeft Rulantica-directeur Michael Kreft von Byern onthuld op vakantiebeurs CMT in Stuttgart.



Rulantica werd eind november officieel geopend voor publiek. Het complex telt zeventien glijbanen verspreid over acht themadelen. Nu is het buitengebied nog vrij bescheiden, met het buitenbad Frigg Tempel en de wildwaterbaan Vildstrøm.





Daar moet in april volgend jaar verandering in komen. Wat Europa-Park precies wil gaan toevoegen, is nog niet bekendgemaakt.



De bouw van Rulantica en het aangrenzende themahotel Krønasår kostte zo'n 180 miljoen euro. In mei 2019 werd al openlijk gesproken over een toekomstige uitbreiding. Toen liet Europa-Park-directeur Michael Mack ontwerpen zien die veel weg hebben van een wellnesscentrum.





